Tv Talk, Bernardini annuncia l'addio: "Voi siete contenti". Imbarazzo in studio

Imbarazzo nello studio televisivo di Tv Talk, il programma di Rai3 condotto da Massimo Bernardini. Il conduttore annuncia che il prossimo 25 maggio condurrà l'ultima puntata del programma. "Vi devo parlare di me - ha detto Bernardini - Forse qualcuno l'avrà già notato. Ho raccontato che il 25 maggio condurrò per l'ultima volta questo bellissimo programma...".

"Iacona, quando finirai di fare il comunista?". Gelo a Tv Talk

A quel punto dallo studio si alza un eloquente: "Nooo!". Ma il conduttore risponde per le rime senza peli sulla lingua: "Non è vero perché poi voi siete contenti che me ne vada. Ringrazio per l'affetto che mi state dimostrando. Lo vedo anche in giro per Milano e per l'Italia ma adesso non esageriamo. Ma ce ne occuperemo, però, soltanto all'ultima puntata, quella del 25 maggio".