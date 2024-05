Meteo, Sottocorona infrange i sogni di un weekend soleggiato: “Tempo bello instabile”

23 maggio 2024 a

Il grande caldo e l’estate sembrano ancora essere lontani dall’Italia. Il quadro del meteo è fornito dall’esperto di La7, Paolo Sottocorona, che si collega come di consueto con la puntata di Omnibus e lo fa anche il 23 maggio, occasione in cui mostra una particolare immagine da satellite: “Si riferisce a circa metà del pomeriggio di ieri. Queste formazioni nuvolose al centro qualche fenomeno intenso lo hanno dato, queste al nord dove era previsto che ci fossero fenomeni quelli intensi, cioè piogge un po' ovunque i fenomeni intensi isolati, isolati ma intensi. Ma dalle foto che ci sono state mandate altro che fenomeni intensi”.

Si passa quindi alle previsioni del tempo giorno per giorno: “La zona di nuvole più chiare riguarda questa parte dell'alto Piemonte, della Lombardia, in effetti già questa mattina ci sono delle precipitazioni. L’instabilità, con nuvole intense, ci sarà su tutte le regioni del nord. Invece al centro è prevista solo qualche debole pioggia, quindi non più fenomeni intensi, al sud sostanzialmente nulla per oggi, giovedì 23 maggio. Domani, venerdì 24, giornata nell'insieme simile come linea, poche precipitazioni al sud o nessuna, soltanto qualcuna debole in Sardegna, qualche nuvola al centro, al nord le zone occidentali, il confine in Valle d’Aosta, al di là del confine sulla Francia, qualche fenomeno intenso, però ci sono anche piogge deboli, insomma non è maltempo marcato in qualche caso. Però c'è la giornata di sabato in cui questa instabilità si riattiva, al nord con fenomeni localmente intensi, al centro con fenomeni sull’Appennino, soprattutto localmente intensi anche qua, quindi è un tempo bello instabile, al sud peninsulare arriva qualche debole pioggia, però anche in questo caso rimane un po' al di fuori da questo tipo di circolazione di aria instabile”.

Sottocorona conclude il proprio focus con un approfondimento sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “C’è un recupero in qualche caso al nord, parziale almeno sulla parte orientale, sempre valori medio alti e alti al sud direi, alti ma non non eccezionali per la stagione. La tendenza nelle prossime 24 ore è di un leggero aumento, soprattutto su Sardegna e regioni centrali, in parte il sud. Il nord vede qualche leggero aumento, qualche leggera diminuzione. Insomma non ci sono variazioni particolarmente significative”.