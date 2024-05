Meteo, arriva l'anticiclone. Giuliacci indica la data: "Punte di 32-35 gradi"

22 maggio 2024 a

Una situazione meteo caratterizzata dall'instabilità in varie zone d'Italia, quella che stiamo vivendo in questi giorni. Ma c'è una data per l'arrivo di un vero e proprio clima estivo con caldo e temperature che potrebbero schizzare fino a 32-35 gradi a cavallo del 2 giugno. A fornire le ultime previsioni del tempo e le tendenze meteo per la fine di maggio e i primi giorni di giugno è il colonnello Mario Giuliacci, in un video pubblicato su YouTube. Avremo rovesci e temporali in varie zone, soprattutto al centro-nord, fino al 28-29 maggio, spiega l'esperto sul canale MeteoGiuliacci , ma poi entrerà in scena l'anticiclone africano

Nei prossimi giorni la perturbazione toccherà prima il nord, poi il sud, ma la "finestra" che va dal 29 di marzo al 3 giugno vedrà l'ingresso dell’anticiclone nordafricano e con esso "la vera fase estiva calda", spiega il meteorologo. A fine maggio interesserà prima il sud e poi si propagherà anche al centro. Le temperature attese al centro-sud potranno toccare i 32-35 gradi. Per una fiammata estiva al nord, tuttavia, bisognerà attendere almeno fino al 3 giugno.