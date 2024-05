Giuseppe Cruciani, eco-blitz a teatro e lui sbotta: "Ma non ci rompa i c..."

Francesco Forgione 22 maggio 2024 a

a

a

Torna a far parlare di sé il gruppo di attivisti “Ultima generazione”, a farne le spese stavolta è stato il giornalista Giuseppe Cruciani. Durante l’appuntamento al Teatro Gioiello di Torino, in cui il conduttore radiofonico de “La zanzara” stava portando in scena lo spettacolo “Via Crux”, due attiviste del movimento ambientalista “Ultima generazione” sono salite sul palco interrompendo il live show.

Non è la prima volta che ricorrono ad atti del genere per attirare l’attenzione sul problema climatico, come quando hanno imbrattato di vernice i negozi di lusso di via Condotti e il Ministero della Giustizia. Nello specifico le due ragazze, una volta raggiunto Cruciani sul palco, hanno esposto uno striscione con scritto “fondo riparazione”, una richiesta di fondi degli attivisti per ripagare i danni causati da eventi climatici estremi. Dopo qualche istante, il pubblico ha sommerso di fischi le due protagoniste scatenando la reazione di Cruciani: “Senza insulti, non è necessario. Interrompere uno spettacolo è già un insulto, non mettetevi sullo stesso piano”.



Una delle attiviste si è scagliata contro il pubblico pagante urlando: “Non potete continuare a mortificarvi nel ruolo di spettatori. Il meteo al Nord è in continua allerta rossa. Solo qualche giorno fa, nell'alluvione a Milano, c'è stato un morto trascinato dal fiume in piena. Un treno merci è stato ribaltato dal vento e queste sono solo le premesse di un'estate che sarà letteralmente di fuoco. Tutto questo si poteva evitare e i nostri politici invece da anni fanno finta di nulla”. Dopo avere inutilmente intimato alle due ambientaliste di scendere dal palco, Giuseppe Cruciani infastidito dalle provocazioni prima ha usato l'arma dell'ironia ("Parlo meglio io..."), poi ha risposto: “Questa è interruzione di pubblico servizio. Lei sta provocando, cerca uno scontro fisico ma non lo avrà. Questo è uno spettacolo non un comizio”. All'ennesima istigazione, il conduttore radiofonico non si è trattenuto: "Non ce ne fo**e un ca**o di quello che dite, non ci rompa i c... e vada a fare in c...". Dopo qualche minuto di tensione, finalmente l’intervento della forza pubblica ha posto fine al blitz di “Ultima Generazione” portando via di peso le guastafeste e rendendo possibile la ripresa dello spettacolo.