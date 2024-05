Chiara Ferragni "è preoccupata" per Fedez: l'indiscrezione fa sperare i fan della coppia

21 maggio 2024 a

Chiara Ferragni "è preoccupata". Questa è l'indiscrezione che sta catalizzando l'attenzione dei fan e che ha riacceso la speranza dei sostenitori della ex coppia. Ieri la notizia di un peggioramento delle condizioni di salute di Fedez è stata fatta rimbalzare da un sito all'altro, ma è stato il rapper stesso a rompere il silenzio e a fare chiarezza nel pomeriggio. “Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma niente di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”, ha scritto sui social il cantante per rassicurare chi lo ha contattato per chiedergli aggiornamenti e spiegazioni.

Fedez rompe il silenzio sulla sua salute: “In fin di vita? Ecco tutta la verità”

La smentita del diretto interessato, però, non ha di certo tranquillizzato l'ex moglie Chiara Ferragni. Stando a un restroscena lanciato in rete da Il Messaggero, infatti, l'imprenditrice digitale sarebbe in ansia per lo stato dell'ex marito. Ma non è tutto. Per accertarsi che non fosse niente di grave, l'influencer avrebbe chiamato la mamma di Fedez, la sua ex suocera. Nonostante la separazione, infatti, è credibile che i due siano rimasti in contatto se si considera che condividono la gestione dei loro due bambini, Leone e Vittoria. Ritorno di fiamma? Nonostante i due non sembrino al momento interessati, c'è chi ci crede e fa il tifo per loro.