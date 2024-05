Otto e mezzo, Santoro: "Il duello Meloni-Schlein l'ho fatto saltare io"

20 maggio 2024 a

Salta il duello tv tra Schlein e Conte. Se ne parla durante la puntata di Otto e mezzo del 20 maggio. In studio c'è Michele Santoro che svela di aver presentato l'esposto all'AgCom.

"Sono uno di quelli che ha fatto saltare il duello tra le due regine. Il problema che ha creato Bruno Vespa come al solito è quello di costruire un evento appositamente per i due partiti maggiori. Il che è una grande alterazione della campagna elettorale e la par condicio non poteva assolutamente ammetterla. Quando le leggi ci sono bisogna rispettarle. Se ne davono fare una ragione Vespa, Schlein e Meloni. Era un grave abuso quello di consentire a Vespa di costruire una tribuna politica ad hoc per i due maggiori partiti durante un'elezioni proporzionale. Ho fatto un esposto all'AgCom che ha deciso che non si doveva fare".