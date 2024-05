Otto e mezzo, Italo Bocchino contro Roberto Salis: "A spasso col manganello"

15 maggio 2024 a

a

a

"Non dimentichiamo tutti quanti che Ilaria Salis è stata fermata che era andata lì a passeggio col manganello in una situazione in cui la gente veniva manganellata. È stata fermata con un manganello retrattile in borsa. E sua figlia non dimentichiamo che ha quattro condanne definitive e 29 denunce.

Roberto Salis: "Questa è diffamazione. Non hanno trovato nessun manganello. Mia figlia è stata arrestata in taxi. Nel taxi hanno trovato i manganelli che dice Bocchino che, però, non rilevavano tracce biologiche né delle persone nel taxi né delle vittime. Quindi in uno Stato come quello ungherese si può ben capire come sono finiti nel taxi quei manganelli. La denuncia più grave che ha mia figlia è il concorso morale in resistenza a pubblico ufficiale. Hanno lanciato un petardo perché era il compleanno di una persona in carcere. Non diciamo corbellerie, diffamando persone inutilmente,

.