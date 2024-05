Otto e mezzo, Guido Crosetto e la previsione su Toti: "Ecco come andrà"

14 maggio 2024 a

a

a

Dopo le parole del premier Giorgia Meloni sulla posizione del presidente della regione Liguria Giovanni Toti, anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto a "Otto e Mezzo" in onda su La 7 ha parlato del governatore della Liguria che dalla scorsa settimana è agli arresti domiciliari. Il focus di giornali e web sul caso Toti ricopre tanto spazio e Crosetto ha già capito quali saranno le prossime mosse.

"Toti non può governare stando ai domiciliari, è una condizione che assieme alla pressione psicologica lo obbligherà a dimettersi. Come hanno fatto Pittella e Bassolino. Si sono dimessi da incarichi di prestigio e poi sono stati assolti. Caridi fece un anno e mezzo in carcere e poi fu assolto. Se mi ricordo queste cose ho paura. Non difendo Toti, difendo i principi, la privazione della libertà e la carcerazione preventiva mi trovano sempre contro.