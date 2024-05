Verissimo, la confessione di Jasmine Carrisi: "Voglio diventare mamma". Come reagisce Al Bano

12 maggio 2024 a

A Verissimo parlano Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi. Tra ricordi e ricostruzioni di aneddoti di vita, papà e figlia si confidano. asmine Carrisi rivela che sta già pensando a diventare mamma. "Forse sono pronta a trovare la persona giusta - confida a Silvia Toffanin - In realtà sento già il desiderio di diventare mamma anche se è presto. Ma vorrei diventare mamma non troppo tardi. Papà è sconvolto. Ma anche lui è diventato papà per la prima volta quando era ancora giovane. Anche per me tra i 27 e i 30 sarà l'età giusta. Prima metterò davanti musica e studio. Poi quando sarò stabile ci siamo".

Di fronte alla confessione della figlia, però, il cantante di Cellino San Marco balza sulla sedia e le chiede: "Pronta a fare cosa? Io sono diventato papà a 60 anni. Secondo me dovresti prima prendere la famosa laurea e poi pensare a portare avanti la tua carriera. Poi quando stai tranquilla fai quello che vuoi...sposati e risposati. Anche perché così il papà non lavora sempre per te".