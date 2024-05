Chico Forti, Travaglio attacca Sallusti: "Sei un poveretto". Lui lo azzera: "Rosicano a bestia"

19 maggio 2024 a

Giorgia Meloni ha riportato a casa Chico Forti. Il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo 24 anni di detenzione, è arrivato ieri mattina all'aeroporto militare di Pratica di Mare, dove lo aspettava anche il premier in persona. Se ne è discusso nel corso dell'ultima puntata di Accordi & Disaccordi, il talk-show di politica e di attualità condotto da Luca Sommi. Ospite in studio, Marco Travaglio ha puntato il dito contro Alessandro Sallusti, che ribadiva quanto il rientro a casa dell'ex surfista connazionale fosse una vittoria firmata dal presidente del Consiglio. "Stanno rosicando tutti a bestia", ha detto il direttore de Il Giornale. "Sei un poveretto. Sai che cosa me ne importa del rosicamento?", ha replicato il direttore del Fatto Quotidiano. Il clima in studio si è scaldato.

"Marco Travaglio è un massimo esperto di giustizia e avrà studiato le carte di quel processo. Lui si è sempre proclamato innocente. Se gli Stati Uniti ce lo ridanno, evidentemente, c'è spazio e margine per ridarcelo. Non c'è una certezza assoluta, non ci sono prove schiaccianti. È un processo indiziario", ha voluto ricordare Sallusti al suo interlocutore. Il problema, per il giornalista, sta nell'invidia che la sinistra prova nei confronti di Giorgia Meloni. "Tutti i ministri di Giustizia degli ultimi sei o sette governi italiani ritenevano questa carcerazione un'ingiustizia e tutti i governi, compreso quello Conte, hanno più volte provato a riportarlo a casa. Ci ha provato anche Di Maio personalmente e non ci è riuscito nessuno", ha detto. "Ci è riuscita Giorgia Meloni perché evidentemente ha una credibilità, una autorevolezza che ha speso per sanare una ferita che molti governi hanno provato inutilmente a sanare", ha ribadito il direttore de Il Giornale.