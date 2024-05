Chico Forti, la prima pagina choc di Travaglio: “Benvenuto assassino”. Bufera sul Fatto

19 maggio 2024 a

a

a

"Benvenuto assassino". È questo il titolo scelto da Il Fatto Quotidiano, giornale diretto da Marco Travaglio, per la prima pagina di domenica 19 maggio, il primo giorno successivo al rientro in Italia di Chico Forti. "Spot per Giorgia Meloni. La premier onora Forti, che la elogia al Tg1", si legge ancora sul quotidiano, che pubblica anche la foto della leader di Fratelli d'Italia con Forti all'aeroporto di Pratica di Mare, dove è atterrato dagli Usa con un volo dell'Aeronautica Militare. Oltre a questa anche lo scatto di Forti intervistato dal telegiornale della Rai. E poi ancora, l'affondo sull'imprenditore trentino: "Nordio & C. festeggiano. Un'accoglienza da capo di Stato dopo aver ucciso un uomo a sangue freddo".

Chico Forti in Italia, parla l'avvocato americano: “Il merito è tutto di Meloni”. Bordata a Draghi

La scelta ha scatenato una valanga di critiche sotto al post social del Fatto sulla prima pagina: "Vi stimo, però attaccare la premier Meloni usando Chico Forti (almeno in prima pagina) è di una mediocrità assoluta, ognuno è libero di pensare come vuole, ma questa volta siete stati molto superficiali"; "Perche anche i politici dei 5 stelle , a suo tempo, si sono impegnati ed hanno agito per farlo rientrare in Italia??? Ne hanno anche annunciato il rientro come un loro successo"; "Uno che tutti hanno cercato di far rientrare in italia negli anni di governo di sinistra , senza risultato! Un po’ di coerenza !"; "Titolo che non approvo"; "Titolo di cattivo gusto"; "Ma se quando c’era il governo giallo/rosso con Di Maio ministro vi siete battuti per ottenere esattamente ciò che poi questo governo ha ottenuto". Solo una parte dei tanti commenti indignati per la scelta editoriale.