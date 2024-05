Re Carlo III, c'è l'ok per il primo viaggio all'estero dopo il tumore: "Ci andrà"

17 maggio 2024 a

Il re d’Inghilterra andrà in Francia per le cerimonie nell’80esimo anniversario dello sbarco in Normandia il prossimo 6 giugno. Ad annunciarlo è stato Buckingham Palace, citato dalla Bbc. Si tratta del primo viaggio all’estero per il sovrano britannico da quando ha annunciato di essere affetto da un tumore. Il re ha ripreso le sue attività pubbliche il 30 aprile. Carlo III e la regina Camilla parteciperanno a una cerimonia al memoriale britannico della Normandia, a Ver-sur-Mer, dove sono iscritti i nomi di oltre 20mila soldati morti sotto comando britannico durante la battaglia in Normandia. Il figlio, il principe William, parteciperà alla commemorazione internazionale a Omaha Beach con capi di stato e veterani.

Sarà il presidente francese Emmanuel Macron ad accogliere circa 25 leader internazionali, tra cui è atteso il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Successivamente il principe di Galles, erede al trono britannico, parteciperà anche alle commemorazioni canadesi del D-Day organizzate al Centro Juno Beach di Courseulles-sur-Mer. Alla vigilia della visita, Carlo, Camilla e William sono attesi a Portsmouth, sulla costa meridionale inglese, per le celebrazioni nazionali dell’operazione militare che contribuì alla sconfitta della Germania nella Seconda guerra mondiale.