Re Carlo, presentato il suo primo ritratto da monarca. L'artista: "Quando ho iniziato..."

Re Carlo III ha presentato il suo primo ritratto ufficiale da quando è salito al trono: un’immagine vivida che lo ritrae con l’uniforme rosso vivo delle Guardie gallesi su uno sfondo di tonalità simili. Il dipinto, realizzato dall’artista Jonathan Yeo, ritrae il sovrano con le mani giunte sull’elsa della spada e una farfalla che svolazza sopra la spalla destra. Carlo ha potuto vedere la tela per la prima volta oggi a Buckingham Palace. Il ritratto, che misura circa 3 metri e mezzo per 3 metri e mezzo, sarà esposto alla Philip Mould Gallery di Londra dal 16 maggio al 14 giugno. Dalla fine di agosto sarà esposto alla Drapers’ Hall, in città.

Yeo ha iniziato il ritratto più di un anno prima che Carlo diventasse re, con una seduta nella tenuta di Highgrove dell’allora principe di Galles nel giugno 2021. L’ultima seduta si è svolta nel novembre 2023 a Clarence House, una delle residenze del re a Londra. «Quando ho iniziato questo progetto, Sua Maestà il Re era ancora Sua Altezza Reale il Principe di Galles e, proprio come la farfalla che ho dipinto sopra la sua spalla, questo ritratto si è evoluto di pari passo con la trasformazione del ruolo del soggetto nella nostra vita pubblica», ha detto Yeo. Il ritratto era stato commissionato per celebrare i 50 anni di Carlo come membro della Drapers’ Company, fondata più di 600 anni fa come associazione commerciale per i commercianti di lana.