Franco Di Mare, il ricordo di Bianca Berlinguer: "Le discussioni che abbiamo avuto..."

È morto il giornalista Franco Di Mare, volto noto della Rai. Aveva 68 anni e il 28 aprile scorso aveva annunciato, mentre era ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, di essere affetto da un mesotelioma inguaribile e di averlo contratto respirando particelle di amianto negli anni in cui era corrispondente all’estero. "Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari, oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie", si legge in una nota della famiglia. È stata questa la notizia da cui Bianca Berlinguer ha deciso di partire. Dopo aver trascorso anni in Rai, l'attuale conduttrice di Prima di domani ha deciso di spendere qualche parola per il collega. "Un giornalista molto capace, un valoroso, un inviato di guerra": così l'ha definito.

Video su questo argomento E' morto Franco di Mare, eccolo in un video del 2021 in audizione alla Vigilanza Rai

"Proprio lì, durante una guerra, probabilmente ha contratto quella malattia, quel mesotelioma che poi lo ha ucciso", ha ricordato Bianca Berlinguer. "Le differenze di opinioni, le discussioni che abbiamo avuto negli ultimi tempi per fortuna non hanno impedito un recente scambio di messaggi", ha raccontato, per poi aggiungere: "E proprio quei messaggi rendono ancora più acuto dentro di me quel dolore per la sua scomparsa. Mi dispiace moltissimo e voglio dare un abbraccio fortissimo alla sua famiglia". Il giornalista, il 28 aprile scorso, in videocollegamento con Fazio, si era mostrato con un respiratore automatico che - aveva spiegato - "mi permette di essere qui" e le sue parole avevano lasciato intendere che la situazione era molto grave. "Ho un tumore molto cattivo, legato alla presenza di amianto nell’aria. Si prende perchè si respirano particelle di amianto senza saperlo, senza rendersene conto, perchè una fibra d’amianto è seimila volte più piccola di un capello, seimila volte più leggera di un capello", aveva detto.