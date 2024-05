Franco Di Mare, il cordoglio della Rai: "Profondo dolore e riconoscenza"

Sullo stesso argomento: È morto Franco Di Mare: il giornalista Rai era malato di mesotelioma

La scomparsa di Franco Di Mare è per la Rai, "per la quale si è sempre speso con passione e professionalità, motivo di profondo dolore, al quale si unisce la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo". Lo comunica Rai in una nota. "Una passione che lo ha accompagnato anche nei programmi condotti successivamente, nei ruoli dirigenziali ricoperti e nell’esperienza del programma di inchiesta 'Frontiere' da lui condotto fino al 2023. Ai suoi familiari va il sincero cordoglio della presidente Marinella Soldi, a nome anche del Consiglio di amministrazione (Cda), dell’Amministratore delegato Roberto Sergio, del direttore generale Gianpaolo Rossi e dell’azienda tutta", conclude la nota.

"Sono commosso e conservo nel mio cuore il dolce, faticoso colloquio telefonico avvenuto il giorno successivo alla sua denuncia. Purtroppo non potrò incontrarlo, come ci eravamo ripromessi, ma sarò vicino alla famiglia e in questo doloroso momento prego con loro", ha dichiarato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. "Passione. Competenza. Grande umanità. Tutto in una sola firma, Franco Di Mare. Ciao Franco, continua a combattere da lassù", ha scritto su X il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai. Molti volti della tv hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia e scritto messaggi di affetto per un grande professionista. "Sapevo come tutti che sarebbe successo a breve, ma ogni volta che una cosa così accade ci si sorprende e non si è mai pronti. Ci ha lasciato una grande lezione", ha dichiarato Fabio Fazio in un video pubblicato su X. "Ci ha lasciati Franco Di Mare, un grande giornalista e un caro amico che se ne è andato troppo presto. Un grande dolore anche per il periodo difficilissimo che ha passato", ha digitato invece Myrta Merlino.