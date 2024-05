Tagadà, Raffaele Nevi smaschera il doppio gioco di Salis: "Sta in campagna elettorale"

16 maggio 2024 a

La concessione degli arresti domiciliari a Ilaria Salis a Budapest fa discutere. Botta e risposta negli studi di Tagadà tra Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, e Francesco Silvestri del Movimento Cinque Stelle. Di chi è il merito della liberazione dell'italiana? E qual è stato il ruolo del ministero degli Esteri guidato da Tajani?. "Questa è una delle tante volte in cui la Farnesina sta voltando le spalle - ha detto Francesco Silvestri - Perché il padre ha detto che più volte aveva cercato rapporti con la Farnesina prima delle famose foto e non gli aveva mai risposto nessuno. Tutto questo lo dice il padre".

A queste parole risponde Raffaele Nevi di Forza Italia che prende di petto l'esponente grillino e chiama direttamente in causa il padre di Ilaria Salis. "Ma quale padre? - attacca Nevi - Ci sono gli atti formali che Tajani ha depositato in Parlamento. E poi il padre sta in campagna elettorale..."