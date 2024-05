Tagadà, Maurizio Gasparri contro Anna Falcone: "Siete nemici del popolo"

10 maggio 2024 a

A Tagadà si parla di premierato, elezione diretta del presidente del Consiglio e contrappesi parlamentari. Nello studio di Tiziana Panella ci sono Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, e Anna Falcone, avvocato e attivista. Sulle riforme, però, e sul premierato in particolare Falcone ha molto da ridire: "Concentrare il potere nelle mani di una sola persona vuol dire mettere in dubbio la forma repubblicana", attacca l'avvocato. Maurizio Gasparri non ci sta e rispedisce le accuse al mittente. "Le manovre di Palazzo violano il mandato degli elettori - attacca Gasparri - La sovranità è dei cittadini. Se un rappresentante tradisce i cittadini ha violato la regola democratica ma nel Palazzo a loro piace fare questo. La legge elettorale va cambiata e lo sanno tutti. Prima si sceglie la forma di governo e poi si cambia la legge elettorale. Siete nemici del popolo. Non volete che i cittadini scelgano. Volete le manovre di Palazzo. Volete i manovratori".

Anna Falcone prova a controbattere qualcosa: "Io ho studiato una vita per dire quello che dico". Gasparri, però, non se lo lascia ripetere due volte: "Ma che ha studiato? - le risponde - Non ha studiato la democrazia. Noi la pratichiamo e voi la boicottate. Sono sovrani il Parlamento o i cittadini?".