Tg4, Cerno sul caso Salis: "Fratoianni dovrebbe votare Forza Italia"

Ilaria Salis ottiene gli arresti domiciliari in Ungheria. Ed è una vittoria ottenuta grazie al lavoro diplomatico del governo italiano e del ministro degli Esteri Antonio Tajani in particolare.

Ilaria Salis, svolta al processo: concessi i domiciliari, quando esce dal carcere

"Bisognerebbe che Fratoianni votasse Forza Italia per ringraziare Tajani che ha fatto meglio di lui quello che serve perché Ilaria Salis non subisca un trattamento eccessivo - la provocazione di Tommaso Cerno - Ricordiamo al Paese che, in questo momento, c'è un partito politico che ha deciso di usare una carcerazione che secondo loro era violenta per aprire una campagna attorno alla figura di una persona accusata da un Paese dell'Unione europea. E oggi abbiamo visto che il governo, pur di fronte a una situazione di strumentalizzazione reale, si è comportato da governo e ha favorito un atteggiamento più neutro degli ungheresi. E adesso abbiamo una donna ai domiciliari che attende un giudizio. La stessa sinistra che l'ha candidata chiede le dimissioni di un governatore che, sulla base di alcune intercettazioni, è ai domiciliari come la Salis. E, invece, per quello chiedono il giudizio affrettato, unja nuova formula di tendenza che la sinistra introduce nel codice penale. I tuoi amici bisogna candidarli per liberarli, i tuoi avversari biasogna schernirli e portarli alla condanna prima che comincino i processi".