Fedez, arriva l'invito clamoroso: "testimonial" del Codacons

Tra un'accusa e l'altra da anni va avanti una guerra senza pari tra Fedez e il Codacons, col noto rapper milanese spesso obiettivo dell'associazione che tutela i consumatori. Dai tempi del lockdown fino alle recenti accuse di calunnia dell'ormai ex marito di Chiara Ferragni non è mai corso buon sangue tra le parti con diversi botta e risposta pubblici che hanno infiammato social e non solo. Ma nelle ultime ore una svolta inaspettata con un invito a sorpresa che sa più di provocazione che di tentativo di pace. Giovedì 16 maggio alle ore 12:30 il Codacons consegnerà a 30 parti civili dell’ex Ilva una somma complessiva da 155mila euro ottenuta dall’associazione a titolo di risarcimento dinanzi la Corte d’Assise di Taranto nell’ambito del processo «Ambiente svenduto».

I cittadini, rappresentati nel processo dal Codacons, riceveranno un assegno a titolo di indennizzo per i danni sanitari subiti a causa delle emissioni inquinanti dell’acciaieria, risarcimento liquidato dalla Corte che ha condannato la famiglia Riva e altri soggetti imputati di reati ambientali. La consegna degli assegni avverrà dopodomani alle ore 12:30 presso il Centro polivalente Giovanni Paolo II (Via Lisippo n. 8) nel quartiere Tamburi di Taranto. All’evento, è stato invitato a partecipare anche il rapper Fedez, affinché sensibilizzi l’opinione pubblica sull’importante tema della salute dei cittadini e dei lavoratori. Intanto a breve il Consiglio di Stato deciderà sulla richiesta avanzata da Codacons di ordinare all’attuale commissario straordinario Ilva di realizzare le misure ambientali, come l’eliminazione dei cumuli di amianto cancerogeno. Ora sta al cantante decidere se declinare o meno la proposta, mentre attorno al clamoroso invito è iniziato il tan-tan mediatico.