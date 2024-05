Tagadà, la verità di Cassese: "Caso Toti niente a che fare con Mani Pulite"

13 maggio 2024 a

Caso Toti, se ne parla nel corso della trasmissione "Tagadà". In collegamento con Tiziana Panella c'è il costituzionalista Sabino Cassese che sottolinea le differenze tra le accuse mosse sul caso Toti e quelle di Mani Pulite.

"Si tratta di un'accusa completamente diversa da quella di Mani Pulite - ha detto Sabino Cassese - Mi pare di capire che le dimensioni finanziarie siano piuttosto limitate come emerge dalle somme che sono indicate nel comunicato stampa che è stato diffuso dalla Procura e che costituisce l'unica fonte di informazione. Sono cose che periodicamente appaiono in Italia e che ingigantiscono un conflitto tra politica e magistratura che non è così teso come appare