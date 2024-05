Prima di domani, Bianca Berlinguer sulla tomba oltraggiata

13 maggio 2024 a

La tomba di Enrico Berlinguer vandalizzata al cimitero di Prima Porta a Roma. Il gesto è stato stigmatizzato da tutti, esponenti di destra e di sinistra. Senza esclusione. All'inizio della trasmissione, la conduttrice Bianca Berlinguer ha voluto ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per condannare il gesto.

Bianca Berlinguer dopo l'atto vandalico sulla tomba del padre Enrico: "Voglio ringraziare tutti, di cuore, perché la solidarietà è arrivata da destra e da sinistra"#PrimaDiDomani pic.twitter.com/iQcGFrRFHT — Prima di domani (@Prima_di_domani) May 13, 2024

"Cerco di evitare di parlare di cose che riguardano la mia famiglia e papà - ha detto Bianca Berlinguer - Ma a questo punto voglio ringraziare tutti perché c'è stato un gesto molto brutto negli ultimi due mesi. La tomba di papà è stata vandalizzata per la seconda volta con vasi rotti, aiuole distrutte. Cosa che non era mai successa in 40 anni. Anzi erano tantissime le persone che, quando si recavano al cimitero di Prima Porta, portavano un fiore. Voglio ringraziare tutti perché la solidarietà è arrivata davvero da destra e da sinistra incondizionatamente. Ho ricevuto tantissimi messaggi e tanti sono stati resi pubblici e quindi davvero ringrazio di cuore tutti quanti".