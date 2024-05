Prima di domani, Mario Giordano sbugiarda Joe Biden: "Altro che Orban"

06 maggio 2024 a

Il caso del ragazzo italiano arrestato negli Stati Uniti continua a far discutere. Di Matteo Falcinelli si è parlato durante la puntata di Prima di domani in onda il 6 maggio su Rete4. In collegamento c'era Mario Giordano che ha puntato il dito contro il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

"Abbiamo parlato tanto di Ilaria Salis ma dobbiamo dire non è solo il "fascista" Orban ma anche il democratico biden a tollerare certi metodi"



Mario Giordano a #PrimadiDomani sul caso Falcinelli pic.twitter.com/EcSx5rM5pm — Prima di domani (@Prima_di_domani) May 6, 2024

"Abbiamo parlato tanto di Ilaria Salis - ha detto Mario Giordano - Non è solo il fascista Orban ma anche il democratico Biden che nel suo Paese evidentemente tollera metodi che non fanno parte della civiltà giuridica come si diceva adesso".