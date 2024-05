Che Tempo Che Fa, lo scherzo di Fazio a von der Leyen: "Se li ricorda tutti?

Alice Antico 12 maggio 2024 a

“Che tempo che fa”, il talk sbarcato da quest’anno sul Nove e condotto magistralmente da Fabio Fazio con la presenza storica di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback è giunto all’ultimo appuntamento di stagione con la puntata di domenica 12 maggio. Proprio per questo, Fazio ha dichiarato che “Le cose verranno fatte in grande con una puntata ricca di ospiti”- generando aspettative più alte del solito. La prima a entrare nel noto salotto di Fazio, infatti, e in esclusiva, è stata la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Un’ospitata annunciata pochi giorni fa dal conduttore stesso con un post sui social: “Nella giornata della festa dell'Europa - scrive infatti Fazio - abbiamo il piacere di comunicare che per l'ultima puntata di "Che tempo che fa" c'è ospite la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen”. Eletta dal Parlamento Europeo il 16 luglio 2019 e prima donna a ricoprire questo incarico, la von Der Leyen, il 19 febbraio di quest’anno, ha annunciato la sua candidatura per un secondo mandato in vista delle prossime elezioni europee, che si terranno tra il 6 e il 9 giugno.

"Lei ha 7 figli, si ricorda il nome di tutti e 7?"



Durante l’intervista, seguita da milioni di telespettatori, c’è stato un simpatico siparietto che non è passato inosservato. Tutto è iniziato con l’esordio di Fazio: “Tra l’altro oggi è la festa della mamma”- ha detto rivolgendosi al pubblico in studio - “e la signora von der Leyen ha 7 figli”, ha puntualizzato poi. “La domanda che voglio farle è”- ha poi continuato rivolgendosi direttamente all’ospite- “lei si ricorda i nomi di tutti e sette?”. Il tutto accompagnato dalla risata del pubblico in studio. La Presidente si è prestata al siparietto, iniziando ad elencare i nomi dei suoi sette figli. Fazio, ad un certo punto, l’ha anche fermata, facendole credere che avesse commesso un errore con uno dei nomi. Ovviamente, la von Der Leyen non è caduta nel tranello, ma ha collaborato spontaneamente a questa simpatica parentesi che ha subito avuto la meglio nella classifica dei momenti più tweettati di “CTCF” di questa sera.