Fedez, la bomba di Dandolo: “Incontenibile passione”. Chi è la nuova fiamma e la reazione di Chiara Ferragni

Già negli scorsi giorni il video di Fedez con Ludovica Di Gresy aveva fatto il giro dei social. Ed ora è Alberto Dandolo, su Oggi, a rivelare alcuni dettagli su come stanno veramente le cose tra il rapper e la ragazza: “L'ultimo presunto flirt di Fedez pare essere la bionda Ludovica Di Gresy, figlia di una ricca famiglia della borghesia milanese. I due sono stati infatti immortalati nei giorni scorsi in un video in cui si vede il rapper invitarla ad appartarsi per continuare il discorso con più tranquillità. Tra loro, che si conoscono già da qualche tempo grazie ad amicizie comuni, pare sia scoppiata una incontenibile passione”.

Ma come l’ha presa Chiara Ferragni? L’esperto di gossip non si limita a lanciare la notizia dell’avvicinamento tra Fedez e Ludovica, ma racconta anche la reazione dell’influencer, con cui si è lasciato dopo il pandoro-gate che l’ha travolta negli scorsi mesi: “Da Los Angeles, dove è in trasferta per lavoro, invece Chiara Ferragni a detta di persone a lei vicine si è fatta una grassa risata dopo aver appreso la notizia. Avrebbe anche commentato ‘Cosa non si fa per apparire e per indirizzare l' attenzione su cose fatue’. Durante una giornata di trekking ha poi immortalato e postato la foto di due anziani che affrontano una salita mano nella mano con il commento ‘Life Goals’ (Obiettivi della vita). Una chiara frecciata all'ex marito!”. Il retroscena non fa altro che gettare benzina sul fuoco di un rapporto veramente ai minimi termini dopo la separazione.