Fedez, blitz a sorpresa alla Zanzara. La puntura di Cruciani: "Quella signorina..."

Sorpresa a La Zanzara, il programma di Radio 24 di Giuseppe Cruciani con David Parenzo, che nell'ultima puntata ha visto ila partecipazione di Fedez. Il rapper alle prese con la telenovela giudiziaria con il Codacos, tra denunce e contro-querele, ha parlato anche del presunto flirt con la ventenne Ludovica Di Gresy, la ragazza con cui è stato paparazzato al party del rapper Capo Plaza dopo la crisi con la moglie Chiara Ferragni. Fedez si è presentato nello studio radiofonico di Roma de "La Zanzara" con i conduttori che gli hanno subito chiesto un commento sul contenzioso con Codacons: "Io sono cintura nera di querele, il processo comunque non è ancora terminato".

"Mi può parlare di questa signorina che compare sempre accanto al suo nome sui giornali?", chiede poi Cruciani. Il rapper ha svicolato: "Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso di tutte queste cose che sono uscite. Basta".

Non è mancata una frecciata del rapper milanese a Luis Sal e sul podcast che condividevano e che è rimasto all'ex amico. "Te la faccio io la domanda su Muschio Selvaggio. Secondo te Muschio Selvaggio era meglio prima o meglio adesso?", chiede Fedez. Cruciani non cade nel tranello: “La domanda è inappropriata perché c'è un conflitto d'interessi tuo, ma è ovvio che era meglio prima. Adesso non se po' vedè, ma non lo seguo. Prima uscivano spezzoni, ma ancora va in onda? Io non ho nulla contro Luis Sal, tu mi hai fatto la domanda per parlare male di Luis Sal".