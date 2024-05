Dritto e rovescio, colpo di scena: "Italiana al 100%", chi attacca Vannacci

10 maggio 2024 a

Il generale Roberto Vannacci "è una persona pericolosa dal punto di vista sociale". Miriam, 22 anni di Napoli, italiana di origini africane, interviene a Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4. Il militare candidato con la Lega alle europee, lamenta la ragazza, "non si rende conto delle parole che dice, una persona di quel calibro che afferma determinate cose è consapevole che sta inculcando il razzismo nelle persone", attacca la giovane.

Insomma, Vannacci "crea una nuova generazione razzista", denuncia Miriam che afferma di aver subito pesanti episodi di razzismo nella vita. "Sono italiana al 100% e quando lui dice che Egonu non rappresenta l'italianità mi chiedo: cosa è l'italianità? Cosa c'è di diverso tra me e te? Io ho vissuto tutta la mia esistenza qui, perché lui deve sminuire questa cosa?". A quel punto il conduttore chiede alla ragazza se davvero ritiene che le idee di Vannacci possano fare veramente così presa sulla popolazione. Lei risponde di sì perché il ruolo e lo status del generale possono "condizionare gran parte degli italiani". Del Debbio riassume: "In buona sostanza la paura è che il pensiero di Vannacci possa estendersi altre persone e questo andrebbe a discapito dei diritti...".