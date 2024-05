Dritto e rovescio, la dem scatena Cruciani: "Vergogna", la difesa di Toti è clamorosa

09 maggio 2024 a

L'inchiesta genovese che ha portato all'arresto ai domiciliari di Giovanni Toti "fa acqua da tutte le parti" e smaschera il finto garantismo del Pd. È un Giuseppe Cruciani scatenato quello che prende la parola nella puntata di giovedì 9 maggio di Dritto e rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Il terremoto giudiziario che ha travolto la Regione Liguria ha scosso la politica a un mese dalle europee. Il Pd, in particolare, da una parte si dice garantista, dall'altra chiede le dimissioni di Toti. Lo ha fatto Elly Schlein, lo ripete la dem Gualmini in studio.

"Dice 'noi siamo tutti garantisti' e però chiede le dimissioni di Toti, c'è una contraddizione clamorosa - commenta il conduttore de La Zanzara - se uno non coglie la gravità di una regione la cui amministrazione viene azzoppata da un'inchiesta in cui il governatore viene accusato di finanziamenti elettorali certificati, allora non siete garantisti". Per Cruciani è chiaro, il Pd e in generale l'opposizione "coglie l'occasione" per attaccare la maggioranza a un mese dalle europee.

Entrando nel merito dei fatti contestati, il giornalista sottolinea che l'inchiesta "dal punto di vista della posizione del governatore, fa acqua da tutte le parti". "Ma non avete il coraggio di dirlo - continua il giornalista che si infervora - perché qui stiamo assistendo alla solita vergognosa distribuzione a tutti i giornali di stralci di intercettazioni". "Io conosco Giovanni Toti come da tantissimi anni e io sono sicuro al 150% che fa politica non per interessi personali ma perché ha la passione della politica", arringa Cruciani che strappa l'ovazione dello studio. C'è poi un altro aspetto della vicenda, quello dell'informazione. "C'è in atto una mostrificazione di Giovanni Toti, ho visto sui giornali delle foto mentre mangia le pizzette come a dire che è un 'magna magna', è la solita vergognosa abitudine di mostrificare persone che fino a prova contraria sono totalmente Innocenti", conclude il giornalista.