Toti, Alessandra Mussolini va su tutte le furie da Parenzo: "Un romanzo"

Una puntata ad alta tensione. A L'aria che tira, il programma mattutino di politica e di attualità, l'inchiesta ligure e i domiciliari disposti per Giovanni Toti hanno reso il clima molto caldo in studio. Alessandra Mussolini, dopo che Francesco Magnani ha fatto il punto su quanto è accaduto e su quanto sta emergendo, non ci è stata e ha bocciato in toto la ricostruzione dei fatti offerta. "Non si può fare un servizio così, è un romanzo, state buttando fango su tutto il centrodestra", ha detto alzandosi in piedi. "Ma cosa fate? Questa non è informazione", ha continuato la parlamentare di Forza Italia, imitando al centro dello studio il giornalista e coinvolgendo nella discussione anche il conduttore David Parenzo.

Su Toti un'inchiesta elettorale. Il giudice: arrestato perché si vota

"Cosa state facendo? E' drammatico. Non è cronaca. E' gettare fango sul centrodestra", ha ribadito Mussolini. Poi la questione ha scatenato anche lo scontro con la senatrice Barbara Floridia. "Il Movimento 5 stelle gode di queste cose. Screditare la politica va male. Il voto di scambio voi l'avete fatto con il reddito di cittadinanza. Sai chi ha rovinato tutto? Voi. Questo Stato massacra gli imprenditori privati con le tasse, con la burocrazia. E quindi trovano un canale per agevolare le pratiche. Non è illegale. Va abbattuta la burocrazia o è finita", ha affermato Mussolini.