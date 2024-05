Domenica In, Alba Parietti spiazza tutti: "Toto Cutugno non era un santino"

05 maggio 2024 a

A distanza di quasi un anno dall'addio a Toto Cutugno, il figlio Nicola è stato ospite di Mara Venier per ricordarlo in compagnia di amici e di conosciuti personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i tanti, a parlare del cantante è stata anche Alba Parietti, che con lui ha condotto una storica edizione di Domenica In. Presente in studio, la showgirl non ha smentito le voci di battibecchi dietro le quinte e, anzi, le ha confermate rendendo il clima frizzante. Tutti hanno cercato di celebrare l'artista con toni commossi. Parietti, però, ha cercato di rendere colorato il suo intervento invitando tutti a "non farlo diventare un santino".

"Lui era un maschio alfa, e anche io ma non come lui", ha ammesso Alba Parietti, che con Toto Cutugno aveva condotto l'edizione di Domenica In 1992/93. "Toto aveva una caratteristica, a proposito di scherzi e sorprese lui ne faceva sia in positivo che in negativo, lo diciamo giusto per non farne un santino", ha detto sorridendo. Brevi tensioni a parte, però, la conduttrice ha raccontato: "Lui mi ha fatto fare dei duetti meravigliosi ma io volevo Biagio Antonacci che era agli esordi e lui gli rodeva. Alla fine ce l'ha fatto fare ma lui cosa faceva, essendo amici di tutti, io e Biagio siamo entrati in studio ma Toto ha fatto credere a tutti che avevamo un inciucio e il pubblico lanciava i cori. Aveva un lato diabolico". "Abbiamo mai litigato? Spesso e come delle bestie per tutto", ha aggiunto.