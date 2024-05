Can Yaman e Francesca Chillemi, "lite sul set": dal gossip al retroscena clamoroso

Alice Antico 04 maggio 2024 a

Can Yaman e Francesca Chillemi continuano a far parlare di sé. A poche ore dall’inizio della seconda stagione di “Viola come il mare”, si è scatenato un vero e proprio scontro tra i due attori protagonisti. Se nella prima stagione la coppia di attori aveva fatto sognare i fan, sfociando addirittura nel gossip di una presunta relazione reale, qualcosa nella seconda sembra essersi rotto.

Tutto è cominciato quando un giornalista di “Vanity Fair” ha chiesto a Francesca Chillemi: "Recentemente Can Yaman ha dichiarato che se trovasse una persona bella e giusta come Francesca Chillemi penserebbe di costruire una famiglia. Come lo hai stregato?”- l’attrice ha quindi risposto: "Non sono io che l’ha stregato, ma Viola. Lo ha conquistato la parte empatica di Viola, la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone con cui entra in contatto". Una risposta che devia il gossip, quella di Chillemi, e che riporta il focus sulla trama della serie.

Ma a Yaman questa risposta non è evidentemente piaciuta, perché ha controbattuto a quanto detto dalla collega, andandoci giù pesante con una frecciatina: "Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi, forse il contrario. Comunque non ha rivelato niente, anzi, forse ha schivato". L’attore ha rilasciato quindi una dichiarazione che, come un fulmine a ciel sereno, ha spiazzato i fan sognanti della coppia. Specialmente dal momento che, nei salotti di “Verissimo” la scorsa settimana, i due sembravano andare piuttosto d’accordo.

Chillemi e Yaman, flirt e battutine in tv. E il gossip impazza

Ora invece l’attore non solo dichiara di non amare Chillemi, ma che addirittura sarebbe stata lei ad aver sviluppato una cotta per lui. Poche ore fa, a coronare quanto affermato, Deianira Marzano, esperta di gossip, ha pubblicato una storia su Instagram con una segnalazione anonima secondo cui fra Can e Francesca ci sarebbero stati degli attriti sul set per cause lavorative. Come se non bastasse, sui social i due hanno smesso da poco di seguirsi reciprocamente. Quali saranno le reali motivazioni dietro questa crisi? E poi, sarà un rapporto chiuso definitivamente? Staremo a vedere.