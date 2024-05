Chiara Ferragni, ecco il nome del nuovo socio. “Con il caso-Balocco…”, cosa filtra

03 maggio 2024 a

Già da giorni si inseguono le voci sull’ingresso di un nuovo socio nella galassia di società legate a Chiara Ferragni, che hanno chiuso il bilancio 2023 in rosso anche in virtù di tutte le situazione giudiziarie emerse negli scorsi mesi, con in particolare il pandoro-gate. A svelare chi sarà ad affiancare l’influencer è il Messaggero, che parla di AVM Gestioni sgr, veicolo di investimento guidato da Giovanna Dossena, come nuovo socio volto al rilancio di Fenice srl, la società che gestisce la Chiara Ferragni brand.

“AVM ha riallacciato, su basi diverse e più ampie, il negoziato interrotto a fine 2023 con Alchimia, primo azionista di Fenice (39,9%)”, scrive Rosario Dimito, che raccoglie poi una dichiarazione ufficiale: “Alchimia e AVM hanno in corso una positiva interlocuzione per costruire un ampio rapporto di collaborazione e partnership pluriennale di cui Fenice srl costituisce solo una delle componenti, volto a effettuare investimenti nel mondo Venture italiano ed estero, al fine di valorizzare nel miglior modo gli interessi dei rispettivi azionisti. A dicembre quando si è verificato il caso-Balocco abbiamo voluto riconsiderare la situazione”. Inizialmente l’investimento era mirato soltanto a Fenice, mentre adesso è più ampio e va a toccare Alchimia, società che la controlla. “Adesso il negoziato è in corso e comunque il veicolo di Dossena dovrebbe avere un peso importante”, l’ultima rivelazione sulla vicenda. Il tutto in attesa che Ferragni torni in Italia dal suo viaggio in America.