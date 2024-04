Chiara Ferragni, è crisi nera dopo il pandoro: quanti follower ha perso in una settimana

30 aprile 2024 a

Chiara Ferragni si è impantanata. Almeno questo si deduce dal crollo dei consensi e dall'emorragia di follower. In una sola settimana il profilo Instagram dell'influencer ha perso il sostegno di circa 100mila utenti, portando a oltre 700mila le defezioni accertate. Ma il mondo dei social non è il solo a essere travolto dagli effetti del cosiddetto pandoro-gate. Si parla infatti molto del rapporto in bilico, o forse andato già in frantumi, con il marito Fedez. D'altronde lo ha ammesso il rapper stesso che, ospite a Belve da Francesca Fagnani, ha raccontato che l'inchiesta ha contribuito a far saltare gli equilibri di coppia e ad alimentare la crisi.

Se Ferragni sta cercando di recuperare la sua routine, Fedez condivide con i fan i primi momenti da papà single. Oggi, per esempio, il cantante ha partecipato a un evento della scuola del piccolo Leone. Intanto, la macchina del gossip continua a lanciare in rete indiscrezioni di ogni genere e tipo. Giorni fa sembrava che le famiglie dei due stessero lavorando per aiutare l'influencer e il marito a ricostruire ciò che si è rotto. Nelle ultime ore, invece, Fabrizio Corona ha detto che ci sono gli accordi per un divorzio. Nessuna conferma è arrivata ancora dai diretti interessati. Il rapporto, tuttavia, pare sia logorato.