Chiara Ferragni, altra tegola: spunta la nuova testimonial di Pantene

02 maggio 2024 a

a

a

"Dove tutto è cominciato": è questa la formula che Chiara Ferragni ha scelto per condividere con i suoi follower la decisione di scappare, almeno per qualche giorno, a Los Angeles (la città che l'ha resa l'influencer che è oggi). L'imprenditrice digitale, che in California ha vissuto per un periodo della sua vita, si è concessa una pausa in compagnia delle amiche storiche Veronica Ferraro, Chiara Biasi, Martina Maccherone e Pardis Zarei e del suo truccatore di fiducia, Manuele Mameli. Intanto, però, una nuova tegola ha colpito Ferragni. Sebbene se ne parlasse da tempo, ora sembra che Pantene l'abbia ufficializzato: la collaborazione con l'influencer pare essere conclusa.

"Vi do una notizia": Ferragnez, "bomba" di Corona. Cosa svela sul divorzio

Dopo il clamore del cosiddetto pandoro gate, Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti con un fuggi fuggi di aziende. Della scelta di sfilarsi dell'azienda di prodotti per capelli si vociferava con insistenza da mesi. Ora, il nuovo spot pubblicitario conferma queste indiscrezioni. Pantene ha ufficializzato il cambio di testimonial con le pubblicità che ritraggono la modella israeliana Havi Mond. Le immagini sono state pubblicate sui social da Selvaggia Lucarelli, da sempre attenta al caso del pandoro e della beneficenza, e hanno fatto il giro del web.