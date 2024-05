Britney Spears scortata dai medici. “Mi ha incastrata”, l'accusa terribile

Francesco Fredella 03 maggio 2024 a

a

a

Mai vista così. Britney Spears sembra essere in piena crisi di nervi. Sbotta e viene scortata dai medici. "Mia madre mi ha incastrata", tuona. Sul posto arriva un'ambulanza nei pressi dell'hotel Chateau Marmont di Los Angeles. Intanto, la notizia diventa virale e lei, superstar, smentisce tutto. I fatti, da rumors, sarebbero accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. La Spears sarebbe stata in evidente stato confusionale e qualcuno, addirittura, ha parlato di un litigio tra la popstar e il suo attuale fidanzato Paul Soliz (sembra che tutto sia avvenuto in una delle stanze dell'albergo). Si tratta, però, di un'indiscrezione: la notizia non è stata confermata dalla cantante.

La Rai si lascia sfuggire I Soliti ignoti? Mistero sull'opzione di rinnovo: il caso

Che in un lungo post su Instagram dice: "Giusto perché la gente lo sappia: le notizie sono false!!! Vorrei che in questo momento la gente capisse che sto diventando più forte ogni giorno!!! La verità fa schifo, quindi qualcuno può insegnarmi a mentire? Dee che siete là fuori, io sto raggiungendo il mio potere superiore e spero che lo facciate anche voi!!! Non sono sicura del motivo per cui sento il bisogno di condividere questo... . Credo di essere una ragazza e di avere le mestruazioni, quindi sono una str*o*a… me**a!!! Ieri sera mi sono anche slogata una caviglia e i paramedici si sono presentati alla mia porta illegalmente. Non sono mai entrati nella mia stanza ma mi sono sentita completamente molestata. Mi trasferisco a Boston!!! Pace”. L’ennesimo caso sulla Spears.