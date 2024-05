Rai, “scaduta l'opzione di rinnovo per I Soliti ignoti”. Ma c'è la smentita: il caso

03 maggio 2024 a

Dove andrà in onda in futuro la trasmissione I Soliti ignoti? A lanciare la notizia sul programma, attualmente condotto da Amadeus, che ha deciso di non rinnovare il contratto con la Rai e di accettare l’offerta del Nove, è Il Foglio. “La Rai ha lasciato scadere l’opzione di rinnovo del seguitissimo quiz. Nove sta trattando con Banijay, la casa di produzione che possiede il format. Di più, ci sono autori dei Soliti ignoti che stanno già lavorando con Amadeus. L’affare è fatto”, la ricostruzione del quotidiano diretto da Claudio Cerasa, che riferisce anche che dai vertici della tv pubblica smentiscono tutto: “Non accadrà mai tutto questo”.

E anche secondo l’Adnkronos non ci sarebbe ancora nulla di definitivo e la partita sarebbe dunque aperta in casa Rai riguardo alle sorti de I Soliti ignoti. In viale Mazzini sarebbe invece già in programma un nuovo incontro con i vertici della società proprietaria del format del game show per trattare proprio sulla trasmissione. Un nuovo scossone nel mondo della televisione o alla fine la Rai la spunterà contro Discovery?