Meteo, 25 aprile rovinato dalla pioggia. Sottocorona: quando finisce il freddo

Che tempo fa il 25 aprile e nei prossimi giorni? A fornire un quadro del meteo e delle previsioni è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega durante la puntata di Omnibus mostrando una carta delle temperature rispetto alle medie: “Non sorprende questa carta. I colori caldi mancano su gran parte dell’Europa, sono soltanto molto est queste temperature sopra la media. In Italia siamo sul filo, già oggi va un pochino meglio, dei quattro-sei gradi sotto la media e in qualche caso sicuramente anche un po' un po' di più. La tendenza a 48 ore, cioè per sabato, evidenzia che finalmente cambia, un po’ la si vedrà domani ma soprattutto dopodomani. Rientriamo in una zona di quasi normalità, ancora leggermente sotto media al nord però siamo su una situazione che possiamo definire normale, quindi si tende a una normalità dal punto di vista delle temperature”.

Ed ecco un punto del meteo giorno per giorno: “Il tempo previsto per la giornata di oggi, giovedì 25 aprile, vede ancora precipitazioni piuttosto frequenti, ma deboli in prevalenza. C’è qualche zona come le coste del Veneto, una piccolissima zona nell'alto Lazio, poi la Calabria e la Campania, con qualche pioggia moderata e sennò sono piogge deboli e c'è anche qualche schiarita. Questo vale per il nord, per la Sicilia, però è un tempo molto incerto per essere buoni. La giornata di domani, venerdì 26 aprile, sarà tutto sommato simile, perché queste piogge continuano a essere estese, ma ad essere sempre deboli. Si attenuano di più all'estremo sud peninsulare, in parte la Sardegna, sicuramente la Sicilia, qualche piccola zona, però continua a essere un tempo piuttosto grigio anche se le temperature tentano di risalire. Nella giornata di sabato 27 aprile qualche schiarita e qualche pioggia alternata al sud e su parte del centro. Al nord, specialmente sul nordovest, si parla di un nuovo peggioramento con precipitazioni che sono anche localmente intense. Solo su questa zona, perché sul resto anche del nord c’è qualche debole pioggia. Il tempo non è che si rimetta del tutto, le temperature tentano di rimettersi un pochino in pari”.

L’ultimo focus di Sottocorona è sulle temperature massime previste per la giornata di oggi, 25 aprile: “Qualche zona ha ancora temperature sotto i 10 gradi, ma rispetto ai giorni scorsi forse qualche piccolo recupero c’è già da oggi, certo non si può certo parlare di caldo. Poca cosa ripeto, ma la linea è quella. La tendenza nelle prossime 24 ore ci dà un aumento, non è un impennata delle temperature, forse al sud risalgono un pochino più velocemente come è anche normale che faccia, però sulle altre zone o stazionarie o qualche leggero aumento si comincia a vedere. È una tendenza - sottolinea l’esperto meteo - non è un traguardo, però piano piano si cerca di riprendere una strada che sarebbe appunto un pochino più normale”.