Meteo, "tipicamente primaverile": cosa ci aspetta il 25 aprile. Le previsioni

La celebrazione della Festa della Liberazione quest'anno è offuscata da "capricci climatici": un cielo incerto e qualche pioggia accompagneranno gli italiani. Gli esperti meteo del sito ilmeteo.it anticipano una svolta significativa: le temperature invernali che hanno tenuto in scacco il Centro-Nord, con nevicate fino alle colline settentrionali, cederanno il passo a un clima più dolce. Mentre il freddo continua a mordere al Nord e in parte del Centro, il Sud rimane avvolto in una quiete più calda. Il cambiamento è all'orizzonte: la perturbazione che ha portato il freddo si dirigerà verso est, promettendo una tipica altalena primaverile per giovedì 25 e venerdì 26 aprile.

Festa del 25 aprile rovinata? Giuliacci: "Nocciolo gelido ma..."

Si attendono giornate con mattinate serene seguite da pomeriggi di improvvisi acquazzoni e temporali. Il picco dell'instabilità, durante il giorno della Liberazione, sarà sul Centro e sul Tirreno, mentre venerdì 26 il maltempo si estenderà anche al resto del Centro-Nord. Ma c'è una nota positiva: il termometro inizierà a salire, anticipando un fine settimana che promette temperature ben più gradevoli, segnando un distacco dalle fresche giornate passate. L'Italia si prepara quindi a salutare il freddo e ad accogliere un fine settimana che potrebbe essere l'anticamera dell'estate.