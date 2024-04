Meteo, festa del 25 aprile rovinata? Giuliacci: "Nocciolo gelido ma..."

23 aprile 2024 a

Ormai da giorni gli italiani stanno facendo i conti con il radicale crollo delle temperature e, quindi, con il ritorno se non del freddo del fresco. Aprile aveva fatto ben sperare: nel primo periodo del mese, infatti, il clima mite sembrava corrispondere al benvenuto alla primavera vera e, perché no, a un assaggio d'estate. Ma, a conti fatti, non è stato così. Quando tornerà, allora, il caldo? È questa la domanda che molti si pongono. Per ora l'area maggiormente interessata dal maltempo è quella "Nord-Ovest, in particolare Piemonte e Lombardia", regioni coinvolte da un "nucleo gelido". Che tempo ci aspetta? A rispondere è il colonnello Mario Giuliacci.

