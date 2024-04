Mauro Corona non trattiene le lacrime: "Non è stato facile". Silenzio in diretta

07 aprile 2024 a

Grandi ospiti nell'ultima puntata di Verissimo, il programma di interviste che va in onda nel weekend su Canale 5. Tra questi anche Mauro Corona che, in diretta dalla sua casa-laboratorio e insieme alla figlia Marianna, si è collegato con lo studio e con la conduttrice. "Non è stato facile": queste le poche parole che il saggista è riuscito a tirare fuori quando la padrona di casa gli ha chiesto di raccontare in che modo ha affiancato la figlia nella battaglia contro la malattia. Dopo aver preso la parola, l'alpinista ha provato ad andare avanti con la voce rotta dalla commozione ma poi ha scelto di prendersi un minuto di silenzio.

Marianna a 38 anni ha ricevuto la diagnosi di tumore al colon e, dopo aver affrontato la malattia, a 44 può finalmente dire: "Sto bene, devo fare controlli periodici e sono monitorata". Il periodo in cui ha scoperto il tumore di sua figlia è stato per lo scrittore un momento difficilissimo: "Si parla della malattia di una figlia, ma non è solo quella. Ce n’è un’altra con la stessa patologia. Da bambino la vita mi aveva tolto delle cose, poi ha iniziato a darmele e sembra che si sia accorto di avermi dato troppo e ha iniziato a togliermi. Mi ha tolto l’anima dei miei figli, è crollato tutto. Da lì può nascere una scintilla, ma sono rimasto scosso. La malattia di mia figlia ha lasciato segni profondi, riparto ogni mattina da quello che resta", ha ammesso.

Com'è Mauro Corona come padre? L'ospite scrittore fisso di Bianca Berlinguer è stato sincero e ha confessato di aver provato a essere diverso dal suo: "Ho cercato di dare affetto, ho portato i miei figli a scalare, gli ho insegnato a fare il fuoco. E ho fatto tutto con dolcezza, per quanto possibile. Rispetto alla brutalità di mio padre, ho fatto tutto in modo diverso".