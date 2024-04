Chiara Ferragni e Fedez, è finita per sempre? I segnali della battaglia social

23 aprile 2024 a

Che tra Chiara Ferragni e Fedez le cose non siano tornate a posto è chiaro a tutti. Le parole di lui (che ospite a Belve aveva definito l'influencer "la donna più importante" della sua vita), però, avevano riacceso la speranza dei fan. Ora, c'è il segnale dell'ennesimo strappo. I due, che dei social hanno fatto il loro diario "segreto" per anni, hanno smesso di seguirsi su Instagram. La novità non stupisce: da tempo la coppia non accenna a una riappacificazione e già nelle scorse settimane il rapper aveva tagliato i ponti con le sorelle della moglie. Tuttavia, l'ultima mossa non lascia credere che il rapper e l'imprenditrice digitale abbiano intenzione di ritornare sui propri passi.

Se si fa una veloce ricerca sui profili ufficiali di entrambi, infatti, si nota che i due non si seguono più reciprocamente. Ma non è tutto. Perché nelle foto postate negli anni sono scomparsi i tag. Gli esperti suggeriscono la risposta: uno tra Ferragni e Fedez potrebbe aver bloccato il profilo dell'altro. Guerra social a parte, che comunque lascia con l'amaro in bocca la schiera di sostenitori della coppia, l'influencer e il cantante stanno provando separatamente a recuperare l'equilibrio necessario per far sì che i figli, Leone e Vittoria, possano comunque crescere in un clima familiare sereno. Il rapper, per esempio, negli ultimi giorni ha mostrato la nuova dimora dove accoglierà i suoi piccoli quando sarà il suo turno.