Chiara Ferragni, l'assist dell'amico per rilanciarla: "Rispuntato l'adv sui social"

21 aprile 2024 a

a

a

Chiara Ferragni, dopo una pausa e una disintossicazione, è tornata sui social network e l'ha fatto in grande stile. Prima una serie di scatti da Venezia, poi le foto e le sponsorizzazioni dell'evento dell'amico. A quattro mesi di distanza dallo scoppio del pandoro gate, l'influencer ha reinserito i veri "adv" nel suo profilo Instagram ufficiale. Dal fatidico 15 dicembre, infatti, l'imprenditrice digitale aveva pubblicizzato solamente i prodotti del suo brand. Il motivo? Probabilmente una questione di prudenza. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato.

Ferragni non è sola? L'Antitrust punta i fari sugli influencer: il bilancio

Come premesso, l'occasione per tornare alla "normalità" è stata offerta a Ferragni da un caro amico, Filippo Fiora. Influencer anche lui, non ha mai smesso di stare vicino a Chiara offrendole adesso anche la possibilità di inaugurare uno showroom. "Support yout friends", ha scritto lei a corredo delle foto e si è detta "felicissima" di presenziare all'inaugurazione del negozio di mobili. Il suo amico Fiora, insieme al socio con il quale gestisce uno studio di architettura e design, infatti, è artefice del nuovo progetto per il mobilificio.

"Privilegi senza motivo", Ferragni mollata pure dalla super-influencer

Intanto, niente si sa della separazione da Fedez. Il rapper è tornato a Milano e ha accolto i figli Leone e Vittoria nella sua nuova casa, con la speranza che il loro futuro sia meglio del suo passato. Questo il concetto espresso nelle storie Instagram pubblicate. Vita da mamma single anche per Ferragni, che alterna pomeriggi di gioco con i suoi piccoli alla ripresa degli impegni lavorativi.