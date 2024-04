Chiara Ferragni mollata pure dalla super-influencer: "Insofferenza", crolla tutto

20 aprile 2024 a

È davvero cambiata la percezione pubblica su Chiara Ferragni se anche vecchie amiche e famose influencer prendono ormai le distanze in modo vistoso. L'Estetista Cinica, nome con cui è famosa sui sociale l'influencer divenuta imprenditrice di successo Cristina Fogazzi, dopo l'esplosione del pandoro-gate aveva scelto la linea del silenzio: "È da un mese che mi viene chiesto cosa penso di Chiara Ferragni, ma perché dovrei sputare in faccia a una persona che conosco e con la quale sono amica? Non mi sembra il caso", aveva detto in una intervista. Ora parla eccome, ospite del podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi come riportato da Vanity Fair. Salemi cede se le vicende che hanno riguardato i Ferragnez peggioreranno la percezione pubblica degli influencer, e se tra questi ora scatterà una sorta di "un’autoselezione naturale di questo lavoro". "Sto ancora guardando cosa succede, ma quella cosa ha dato la temperatura di cosa sta succedendo - risponde L'EstetistaCinica -. La reazione virale, viscerale, di odio, di un Paese intero dimostra che c'era un'insofferenza latente".

Insomma, la rivolta contro gli influencer covava sotto la cenere. La prova è che, se non fosse così, oggi "ci sarebbero state più voci a difenderli", Ferragni e Fedez. "Questo vuole dire, secondo me, che c'era un’insofferenza", spiega l'imprenditrice, che ne fa anche un discorso di censo: "Insomma, io sono stata (...) una povera vera, non di quelle che non si possono comprare le scarpe di Dior, ma di quelle che non possono pagare la bolletta della luce, e sono due parametri diversi. Secondo me, alla lunga, continuare a vedere un privilegio del quale non ti giustifichi tanto il motivo e che ti sembra un po' regalato dalla fortuna…". Detto questo, l'influencer ci tiene a chiarire: "Non giustifico l’odio, però attenzione". Insomma, la bolla social del lusso ostentato potrebbe essere destinata a scoppiare.