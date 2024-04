Simona Ventura torna da Fazio con la paresi: "È durato 4 o 5 anni". Come sta

22 aprile 2024 a

a

a

Simona Ventura ha grinta e coraggio da vendere. Lo ha dimostrato ai suoi fan quando, in una domenica qualsiasi, è arrivata in puntata con "mezza faccia bloccata" a causa di una paresi facciale dovuta al freddo. Da quel momento, nonostante le evidenti difficoltà e il bisogno di riposo, nessuno l'ha fermata. D'altronde il mostrarsi e il comportarsi senza troppi filtri sono sempre stati i suoi punti di forza. Ieri la conduttrice di Citofonare Rai 2 è tornata in onda al fianco della collega Paola Perego e la sera, per dimostrare appunto tutta la sua forza, ha presenziato al tavolo di Che Tempo che Fa.

"Siccome sono un suo fan...": Ventura non è sola, altro "incidente" in tv

Dopo una scalinata e uno stacchetto da vera professionista, Simo Ventura ha raggiunto il centro dello studio e il conduttore del programma Fabio Fazio. "Come stai?", ha chiesto il giornalista. "Bene, molto meglio", ha risposto lei, facendo così fare un sospiro di sollievo a tutti i suoi sostenitori. Non è mancato un pizzico di ironia, che la vip ha saputo mettere al momento giusto: "Diciamo che il periodo blu di Picasso è durato 4 o 5 anni. Il mio meno", ha scherzato. Grande applauso del pubblico.