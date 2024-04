Simona Ventura non è sola, altro "incidente" in tv: "Siccome sono un suo fan..."

16 aprile 2024 a

In questi giorni si è parlato molto della paralisi di Bell. Il motivo? Simona Ventura, conduttrice di Citofonare Rai2, è arrivata in diretta e a sorpresa ha detto tutta la verità. "Ho mezzo faccia bloccata", ha scandito dal salotto de contenitore che accompagna il pubblico nel fine settimana. Ma non è la sola. Oggi, infatti, anche il cuoco di È sempre mezzogiorno Daniele Persegani è andato in onda con lo stesso problema. A toglierlo dall'imbarazzo della comunicazione è stata la padrona di casa Antonella Clerici: "È la stessa cosa che ha Simona Ventura", ha comunicato. Il cuoco è stato al gioco e, anzi, ha strappato un sorriso ai telespettatori: "Siccome sono un suo fan…ce la siam fatta venire".

"Ogni istante di più...": Ventura lascia la diretta, il messaggio del compagno

In realtà, gli affezionati del programma di cucina e di intrattenimento l'avevano notato già da un po'. Tuttavia, pare che il coraggio di Simona Ventura abbia dato forza anche a un altro volto della tv, un compagno d'avventura di Antonella Clerici. "Sono qui col Perse, a proposito di salute, perché molti, giustamente, hanno notato che tu hai un problema facciale, ultimamente", ha detto la conduttrice. "Io ho rispettato la tua privacy, però è arrivato forse il momento… Anche perché è la stessa cosa che ha Simona Ventura…", ha ricordato. Poi la verità: "Perché tu hai questa paralisi di Bell, che è quella che non si capisce come viene, se è un colpo di freddo o anche lo stress, quando si lavora tanto, si riposa poco eccetera, eccetera. Lo dico a Simona, a cui voglio bene, e a te, a cui voglio bene", ha concluso.