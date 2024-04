Simona Ventura torna in diretta con la paresi. Il compagno: "Innamorato"

21 aprile 2024 a

Che Simona Ventura abbia grinta da vendere, lo abbiamo capito due settimane fa. In diretta e di fronte al pubblico domenicale, la conduttrice di Citofonare Rai 2 si è mostrata senza filtri e ha ammesso il problema: "Ho mezza faccia bloccata", ha scandito dal centro dello studio, per poi chiarire i motivi e spiegare cioè che la paresi facciale è dovuta al freddo. Da quel momento SuperSimo è tornata ad accogliere il calore dei suoi fan, che di giorno in giorno la supportano con messaggi di affetto. Se domenica scorsa aveva preferito lasciare la collega Paola Perego per andare a riposarsi, oggi Ventura non ha mollato di un millimetro e ha partecipato a tutto ciò che era previsto in scaletta.

Sui social network la conduttrice ha documentato la sua prova di forza, condividendo, nonostante il problema, video carichi di spensieratezza e di allegria. "Ci sono passata anche io...Un mese intenso di terapia e fisioterapia", "Ammiro molto il senso di responsabilità e del lavoro di Simona. Una donna di spettacolo che lavora con la sua immagine e che si espone non al top è veramente ammirevole", "Sempre stata la mia preferita. Simpatica e intelligente: lo sta dimostrando": sono solo alcuni dei commenti apparsi in risposta al post. Non sono mancate le parole del compagno Giovanni terzi. "Innamorato pazzo di te", ha scritto.