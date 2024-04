Chiara Ferragni, "comunicazione ambigua": l'Antitrust torna sul caso del pandoro

17 aprile 2024 a

a

a

Il mondo costruito da Chiara Ferragni ha iniziato a sgretolarsi da quando, lo scorso dicembre, l'Antitrust ha multato lei e Balocco per "pratiche commerciali scorrette". Il caso è scoppiato a seguito di una pubblicità del 2022 per la vendita del pandoro firmato dall'influencer in cui è stato fatto intendere ai consumatori che comprandolo avrebbero contribuito a una donazione per l’ospedale Regina Margherita di Torino. In realtà, la donazione da 50mila euro era già stata fatta dall'azienda mesi prima. "Meritano di essere richiamati i procedimenti volti alla repressione di comportamenti scorretti in relazione alle recensioni online e le istruttorie condotte nel settore dell’influencer marketing". Così si è espresso il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli, nella relazione annuale sull’attività svolta.

"Intellettuale di sta...". Fedez rosica con Gramellini e perde la testa su Instagram

"Queste ultime hanno evidenziato, tra l’altro, come il comportamento dei consumatori possa essere indebitamente pregiudicato da una comunicazione fondata su una ambigua commistione tra sponsorizzazione e iniziative di beneficenza, inducendoli a credere - contrariamente al vero - di contribuire all’iniziativa benefica attraverso l’acquisto del prodotto", ha continuato in riferimento all’iniziativa ’Pandoro Pink Christmas’, al centro del procedimento chiuso nei confronti delle società Balocco Industria Dolciaria, Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l., le ultime due società riconducibili all’influencer Chiara Ferragni. "Ad esito dell’istruttoria l’Autorità ha accertato che la donazione pubblicizzata come legata alle vendite del 'Pandoro Pink Christmas' era stata fatta dalla sola Balocco diversi mesi prima del lancio del prodotto sul mercato, per un ammontare in cifra fissa, privo dunque di qualunque rapporto con le quantità del prodotto vendute, e senza alcuna partecipazione diretta dell’influencer coinvolta all’iniziativa benefica", ha aggiunto Rustichelli.