Prima di domani, Lerner frena la rappresaglia di Israele: “Sull'Iran piano folle e sconsiderato”

Gad Lerner cerca di spegnere la voglia di rivalsa e rappresaglia da parte di Israele dopo l’assalto di sabato sera dell’Iran. Il giornalista, ospite della puntata del 17 aprile di Prima di domani, talk show pre-serale di Rete4 condotto da Bianca Berlinguer, specifica i due scenari al momento in campo: "Il gruppo dirigente israeliano è diviso sul tipo di risposta. C’è chi crede che si debba dar retta all’Occidente, agli Usa, all’Unione europea, quelli che parlano di de-escalation, anche se avrebbero dovuto cominciare a parlarne un po’ prima, ci sono voluti sei mesi per capire che la superiorità militare non basta a stabilizzare la situazione. E chi invece, come forse, temo, Benjamin Netanyahu, pensa che questa sia la volta buona in cui convinciamo i nostri alleati, che sono anche coloro che ci forniscono le armi, gli Stati Uniti in prima persona, che con una buona azione militare diretta contro l’Iran abbattiamo il regime degli Ayatollah, che è al potere dal 1979. A me sembra un piano folle e sconsiderato. La chiave della risposta – la chiosa di Lerner - è soprattutto il dove. Sul territorio dell'Iran o aprendo una terza guerra del Libano".