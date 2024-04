Omnibus, Orio Giorgio Stirpe svela la minaccia di Iran: "Qual è l'arma segreta"

17 aprile 2024 a

L'Iran minaccia Israele con un'arma che nessuno ha mai visto. Durante la puntata di Omnibus del 17 aprile 2024, si parla di quale possa essere lo strumento utilizzato dal regime di Teheran. In collegamento c'è Orio Giorgio Stirpe, esperto militare, che prova a immaginare di cosa parlino gli ayatollah.

"Contro l'Iran Israele può impiegare forze di proiezione per ottenere effetti militari a grande distanza. A Gaza, invece, vengono impiegate forze convenzionali e l'esercito regolare. Quindi sono opzioni completamente diverse. La rappresaglia la vedremo da un momento all'altro. Se si vuole colpire in Iran servono mezzi molto diversi rispetto a quelli necessari per colpire Libano o Siria. Colpire l'Iran a lunga distanza non è militarmente ragionevole perché si tratterebbe di uno scambio continuo di rappresaglie che non avrebbe nessun senso. Per quanto riguarda l'arma segreta iraniana, siamo praticamente al terno al lotto. È più a che altro una battuta mediatica. Quello che possiamo provare a immaginare è che potrebbero aver importato dalla Russia qualche missile che ancora non avevano come un missile ipersonico che probabilmente non sono neanche molto capaci di impiegare.