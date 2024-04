Che tempo che fa, Gruber punge Fazio: "Hai fatto un po' fatica...", la parola tabù

15 aprile 2024 a

Il nuovo libro di Lilli Gruber è "Non farti fo**ere", titolo forte che inquadra il viaggio della giornalista nel mondo dei video per adulti. La conduttrice di Otto e mezzo, su La7, è stata ospite domenica 14 aprile di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, per parlare proprio di questo tema, del ruolo della donna "degradato e sottomesso" e del pericolo che corriamo nel delegare ai siti a luci rosse l'"educazione sessuale e sentimentale dei nostri figli".

Come detto il titolo del libro è volutamente di impatto, ma Fazio non ha remore nel pronunciarlo forte e chiaro introducendo l'ospite. Tuttavia, Gruber appena si è seduta davanti all'acquario faziano ha affermato: "Ho visto che hai fatto un po' fatica a dire il titolo". Il conduttore è apparso un po' spiazzato e ha negato difficoltà di sorta. "Io che sono sempre una gran signora... Non farti fo**ere. Sì, è un titolo molto forte", argomenta Gruber. E ancora: "È un libro denuncia. Nessuno parla del supermercato" online di contenuti vietati ai minori che nella realtà sono raggiungibili anche a chi ha meno di 18 anni. "Il 30% che passa sulle nostre connessioni internet sono immagini esplicite. Sono dati di fatto. Indovinate chi sono le protagoniste principali?", chiede Gruber. "Le donne, donne che hanno un ruolo degradato e degradante", afferma.