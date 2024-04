Che tempo che fa, la domanda di Fazio gela Zingaretti: "Sei un sex symbol?". Cosa risponde

Alice Antico 14 aprile 2024 a

Fabio Fazio, nella prima serata di Nove ha ospitato Luca Zingaretti. L’attore ha approfittato della chiacchierata nel noto salotto di Fazio per presentare la seconda stagione della serie "Il Re", su Sky a partire da venerdí scorso 12 aprile. L'attore torna, in questa serie, a indossare i panni di Bruno Testori, il controverso direttore del carcere di San Michele.

Nell’intervista di Zingaretti, tuttavia, c’è stato un momento che ha lasciato lo studio di stucco, e cioé quando Fazio ha detto all’ospite: “Mi ha lasciato di stucco la tua risposta, quando ti hanno chiesto se sapevi di essere un sex symbol…e tu hai detto ‘si’”. L’ospite ha risposto con una risata spontanea e poi ha spiegato: “C’è un perché - ha detto - e cioè perché io sono un amante di Troisi e, dato che me lo chiedevano sempre, ho fatto come lui in uno dei suoi primi film” ha spiegato l’attore. Il riferimento è alla celebre scena di uno dei film di Troisi, quando a un napoletano chiedevano se fosse immigrato, e lui rispondeva inizialmente no. “Poi alla terza volta, ha detto si”, ha concluso Zingaretti.